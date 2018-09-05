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РПЛ: перенос матчей "Ростова" из-за концерта Басты нанесет урон клубу и лиге

РПЛ выступила с заявлением по поводу сообщения "Ростова" о возможном переносе домашних матчей с "Ростов Арены" на стадион "Олимп-2" из-за концерта Басты.

"РПЛ отмечает, что выступление "Ростова" на новом домашнем стадионе «Ростов Арена» является одним из лучших примеров качественной реализации программы "Наследи" ЧМ по футболу. В настоящее время неуклонно растет посещаемость домашних матчей команды, реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности. Средняя посещаемость игр "Ростова" в сезоне 2018-2019 гг. составляет более 30 тысяч человек, последний матч с "Рубином" смотрели более 40 тысяч зрителей.

Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей премьер-лиге.

РПЛ будет внимательно следить за развитием ситуации и состоянием газона стадиона "Ростов Арена", - говорится на официальном сайте лиги.
Теги: Ростов
Сегодня, 13:24
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(1)
№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:16) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Цитата: valerman40
Цитата: Смотрящий
Баста соберёт полную арену?

Ростов пусть переезжает на Олимп и Баста!!!!

А если Басте на Олимп? И баста? )

Басту больше в Ростове любят чем Сельпо.

Цитата: Серж1
да кому эта баста нужна ха-ха-ха

Баста это для Ростова, как Шнур для Питера.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№7 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 13:59) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
да кому эта баста нужна ха-ха-ха
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:59) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: Смотрящий
Баста соберёт полную арену?

Ростов пусть переезжает на Олимп и Баста!!!!

А если Басте на Олимп? И баста? )


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 13:58) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Реально что "НАСЛЕДИ". Наследят уёпки, что мама не горюй.
реализации программы "Наследи"
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:57) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Баста соберёт полную арену?

Ростов пусть переезжает на Олимп и Баста!!!!
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:56) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ему выступить больше негде?) тоже мне, Роллинг Стоунз нашелся...школьники всю арену загадят 100%


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:53) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Баста соберёт полную арену?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 13:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
поменяйтесь кругами с соперником и всё, если концерт не перенесут на другой стадион
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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