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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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РПЛ: перенос матчей "Ростова" из-за концерта Басты нанесет урон клубу и лиге
РПЛ выступила с заявлением по поводу сообщения "Ростова" о возможном переносе домашних матчей с "Ростов Арены" на стадион "Олимп-2" из-за концерта Басты.
"РПЛ отмечает, что выступление "Ростова" на новом домашнем стадионе «Ростов Арена» является одним из лучших примеров качественной реализации программы "Наследи" ЧМ по футболу. В настоящее время неуклонно растет посещаемость домашних матчей команды, реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности. Средняя посещаемость игр "Ростова" в сезоне 2018-2019 гг. составляет более 30 тысяч человек, последний матч с "Рубином" смотрели более 40 тысяч зрителей.
Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей премьер-лиге.
РПЛ будет внимательно следить за развитием ситуации и состоянием газона стадиона "Ростов Арена", - говорится на официальном сайте лиги.
"РПЛ отмечает, что выступление "Ростова" на новом домашнем стадионе «Ростов Арена» является одним из лучших примеров качественной реализации программы "Наследи" ЧМ по футболу. В настоящее время неуклонно растет посещаемость домашних матчей команды, реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности. Средняя посещаемость игр "Ростова" в сезоне 2018-2019 гг. составляет более 30 тысяч человек, последний матч с "Рубином" смотрели более 40 тысяч зрителей.
Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей премьер-лиге.
РПЛ будет внимательно следить за развитием ситуации и состоянием газона стадиона "Ростов Арена", - говорится на официальном сайте лиги.
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