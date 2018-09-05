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Егор Сорокин: голова от вызова в сборную России не кружится

Новичок сборной России Егор Сорокин рассказал о первом вызове в команду.

"Очень рад вызову. Спасибо тренерскому штабу что смотрят и наблюдают. Буду стараться проявлять себя. После тренировки позвонил администратор команды. Спросил, готов ли я. Я сказал, что готов. Особенного посвящения не было. Кого-то уже знал, с кем-то только познакомился. Пока привыкаю к требованию тренера. Дзюба просто поздравил, пару шуток было, но не более. Голова от вызова не кружится. Надо ещё много работать, чтобы постоянно вызывали. Каждый игрок хочет вызова в сборную.

Турция? Серьезный соперник. Но обыгрывать надо.

Игнашевич подсказывал пару упражнений. Очень рад, что он помогает мне. Бердыев просто пожелал удачи в сборной. Кутепову желаю здоровья. За что ему спасибо говорить?", - цитирует Сорокина Sport24.
Теги: Сорокин Сборная России
Сегодня, 14:18
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