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Леонид Федун: этот состав "Спартака" может дойти до полуфинала Лиги Европы

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался относительно задачи, стоящей перед командой в Лиге Европы.

Напомним, что в соперники красно-белым по группе G достались испанский "Вильярреал", австрийский "Рапид" и шотландский "Рейнджерс".

"Задача в Лиге Европы — выйти из группы, а дальше будем смотреть по соперникам. Вообще, этот состав может дойти до 1/2", - цитирует Федуна Sport24.ru.
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 14:28
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№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:51) #
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online

Обычная цель для Спартака - полуфинал, чем и гордятся, на большее не замахиваясь.
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№6 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
юношеской.... женской... с ограниченными возможностями
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№5 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:48) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Да уж... после потери Промеса и Жиго будет интересно на это посмотреть


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 14:37) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
До залупы он дойдет --- в первых боях порвут этот свинячий взвод и не нужно строить никаких иллюзий ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 14:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
"Состав" у локо.
у Спама - "мясорубка"
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 14:32) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В самом благоприятном случае - выйдут из группы.
В стыковых матчах у Спартака нет шансов.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: Scoter дом (Сегодня, 14:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Может -не может ,опять бла бла бла ..... Игрой доказывать надо ,раз может что же вы не такой сильный ПАОК то не смогли пройти?! Вроде футбольный человек-а такие глупые комментарии дает
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
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