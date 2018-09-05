Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:11
Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ? (2)
Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ? (2)
15:21
"Ростов": гордимся, что Баста вырос в нашем городе, но мы против любых концертов на стадионе (1)
"Ростов": гордимся, что Баста вырос в нашем городе, но мы против любых концертов на стадионе (1)
15:03
"Спартак" подписал с "Открытием" самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе (10)
"Спартак" подписал с "Открытием" самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе (10)
14:43
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (3)
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (3)
13:33
Андрей Созин: "Зениту" вбухали ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен (23)
Андрей Созин: "Зениту" вбухали ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен (23)
12:14
Дидье Дрогба вернулся в "Челси" (2)
Дидье Дрогба вернулся в "Челси" (2)
10:03
Романцев: поговорить с Каррерой не хотелось бы. О чем, если я не понимаю по-итальянски, а он – по-русски? (6)
Романцев: поговорить с Каррерой не хотелось бы. О чем, если я не понимаю по-итальянски, а он – по-русски? (6)
"Спартак" подписал с "Открытием" самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе
"Спартак" подписал самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе, заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
Объявление о подписании спонсорского контракта с банком "Открытие" состоялось на стадионе "Спартака" в среду, новое соглашение будет действовать до 2023 года, по его условиям стадион "красно-белых" продолжит носить имя спонсора.
"Контракт рассчитан на пять лет, условия сделки раскрыть не можем. Это очень существенная сумма", - сказал председатель правления банка Михаил Задорнов.
"Могу сказать, что это самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе", - добавил Федун.
Стороны начали сотрудничество 19 февраля 2013 года, когда подписали шестилетний контракт. По условиям сделки, как сообщал официальный сайт "Спартака", клуб получил 1 миллиард 208 миллионов рублей. Эти средства должны были быть инвестированы "Спартаком" во всестороннее развитие клуба, его инфраструктуры, базы, академии им. Черенкова, движение ветеранов, проекты по развитию детско-юношеского футбола.
"Р-Спорт"
Объявление о подписании спонсорского контракта с банком "Открытие" состоялось на стадионе "Спартака" в среду, новое соглашение будет действовать до 2023 года, по его условиям стадион "красно-белых" продолжит носить имя спонсора.
"Контракт рассчитан на пять лет, условия сделки раскрыть не можем. Это очень существенная сумма", - сказал председатель правления банка Михаил Задорнов.
"Могу сказать, что это самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе", - добавил Федун.
Стороны начали сотрудничество 19 февраля 2013 года, когда подписали шестилетний контракт. По условиям сделки, как сообщал официальный сайт "Спартака", клуб получил 1 миллиард 208 миллионов рублей. Эти средства должны были быть инвестированы "Спартаком" во всестороннее развитие клуба, его инфраструктуры, базы, академии им. Черенкова, движение ветеранов, проекты по развитию детско-юношеского футбола.
"Р-Спорт"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.