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"Спартак" подписал с "Открытием" самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе

"Спартак" подписал самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе, заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.

Объявление о подписании спонсорского контракта с банком "Открытие" состоялось на стадионе "Спартака" в среду, новое соглашение будет действовать до 2023 года, по его условиям стадион "красно-белых" продолжит носить имя спонсора.

"Контракт рассчитан на пять лет, условия сделки раскрыть не можем. Это очень существенная сумма", - сказал председатель правления банка Михаил Задорнов.

"Могу сказать, что это самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе", - добавил Федун.

Стороны начали сотрудничество 19 февраля 2013 года, когда подписали шестилетний контракт. По условиям сделки, как сообщал официальный сайт "Спартака", клуб получил 1 миллиард 208 миллионов рублей. Эти средства должны были быть инвестированы "Спартаком" во всестороннее развитие клуба, его инфраструктуры, базы, академии им. Черенкова, движение ветеранов, проекты по развитию детско-юношеского футбола.

"Р-Спорт"
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 15:03
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№10 Написал: Кристоф (Сегодня, 17:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Всё пилют, бесстыдники. на глазах у всего честного народу, чтоб совесть себе распилили, сволочи.

Ты про стадион в питере? Все не успокоишься?
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:26) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Арнольдыч,ждем защитника теперь
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Батька (Сегодня, 16:19) #
  • -1
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Цитата: V.o.r.o.n
Я так понимаю, что сам стадион клубу не принадлежит?

По условиям сделки, как сообщал официальный сайт "Спартака". Эти средства должны были быть инвестированы "Спартаком" во всестороннее развитие клуба, его инфраструктуры, базы, академии им. Черенкова, движение ветеранов, проекты по развитию детско-юношеского футбола.
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 15:29) #
  • -8
  •  (10)

Я так понимаю, что сам стадион клубу не принадлежит? smile
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:27) #
  • -3
  •  (7)

Sandr_71,
Зема, по простому это пилинг.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:24) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
вот и чухня со своим мнением....перед "вечерней" сменой на Невском.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 15:19) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
банк который спасали бюджетными деньгами
масковкиебабушкиплачут sob


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:12) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
"Сумму не скажу, но это очень много" laughing

Еще хорошая оговорка, "в Восточной Европе"
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:09) #
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всё пилют, бесстыдники. на глазах у всего честного народу, чтоб совесть себе распилили, сволочи. angry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 15:05) #
  • +3
  •  (13)

Какие же все таки модные западные слова у нас любят использовать. Вы лучше напишите по простому, что мы мы понимали.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
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