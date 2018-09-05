"Спартак" подписал с "Открытием" самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе

"Спартак" подписал самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе, заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.Объявление о подписании спонсорского контракта с банком "Открытие" состоялось на стадионе "Спартака" в среду, новое соглашение будет действовать до 2023 года, по его условиям стадион "красно-белых" продолжит носить имя спонсора."Контракт рассчитан на пять лет, условия сделки раскрыть не можем. Это очень существенная сумма", - сказал председатель правления банка Михаил Задорнов."Могу сказать, что это самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе", - добавил Федун.Стороны начали сотрудничество 19 февраля 2013 года, когда подписали шестилетний контракт. По условиям сделки, как сообщал официальный сайт "Спартака", клуб получил 1 миллиард 208 миллионов рублей. Эти средства должны были быть инвестированы "Спартаком" во всестороннее развитие клуба, его инфраструктуры, базы, академии им. Черенкова, движение ветеранов, проекты по развитию детско-юношеского футбола.