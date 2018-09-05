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"Ростов": гордимся, что Баста вырос в нашем городе, но мы против любых концертов на стадионе

"Ростов" ответил на заявление Басты касательно его концерта на "Ростов Арене" 29 сентября.

"Уважаемый Василий! Многие футболисты и сотрудники футбольного клуба "Ростов" являются вашими поклонники и почитателями вашего творчества. Мы гордимся, что в нашем городе родился и вырос такой популярный музыкальный исполнитель, который во многих своих треках прославляет южную столицу.

Более того, ранее мы уже связывались с вами через представителей и выходили с предложением записать официальный клубный гимн. Пожалуй, только этот факт уже говорит о том, что в клубе к вам относятся с особой теплотой.

Что касается концерта — мы не выступаем против проведения конкретно Вашего мероприятия, мы в целом возражаем относительно любой концертной программы 29 сентября. Очередная домашняя игра "Ростова" против "Оренбурга" состоится 6 октября — и мы всерьез опасаемся, что восстановить поле за неделю будет невозможно.

Уверяем, что если бы ваш концерт был запланирован в одном из перерывов в Чемпионате России по футболу, мы бы не только не возражали, но и поддержали бы, так как уважаем ваше творчество", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Теги: Ростов
Сегодня, 15:21
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:54) #
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На челобитную похоже


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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