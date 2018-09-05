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Леонид Федун: у "Спартака" было более выгодное предложение по Промесу из Китая

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал уход полузащитника Квинси Промеса в "Севилью".

"Мы купили Промеса за €11 млн, а продали за €21 млн. Квинси сам обращался ко мне отпустить его. Хотя у нас ранее были лучшие обращения из Китая, Англии.

Понимали, что Квинси уйдет и купили Рошу, который полировал скамейку. Уверен, он сумеет усилить состав", - цитирует Федуна Sport24.
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 15:43
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№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хер же ты Промеса весной не продал, когда за него 30 предлагали??!!! теперь продал дешевле, ни кого в атаку не взяли и радуется идиот!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
ээээээ мля!!!! Какой же ты пиз.ол!!!
Ты хохлятина и откажешь от большего!?!?
Ага продали Продреса за 20-ку и купили Рошу деревянного за 15-ку!!! Который стоит 2-а ляма!!! Бизнес по хохлятски, кули))
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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