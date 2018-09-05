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Сергей Прядкин: арены не должны простаивать, но опасения "Ростова" по качеству газона разделяем

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал спорную ситуацию с проведением матча 8-го тура премьер-лиги "Ростов" - "Уфа".

"Мы понимаем, что арены не должны простаивать. Надо их окупать, но мы полностью поддерживаем озабоченность "Ростова" - у клуба хорошая посещаемость, там делают все, чтобы не потерять болельщика. И опасения клуба о том, что газон испортится, имеют почву под собой. Кто бы что ни говорил про технологии сохранения поля, но не думаю, что технологии до такой степени отработаны на "Ростов Арене", чтобы газон был в идеальном состоянии после масштабного концерта. Мы выражаем озабоченность, поддерживаем "Ростов". Твердая позиция клуба показывает, что "Ростов" борется за своего болельщика и не хочет его потерять из-за переезда на "Олимп-2", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
Теги: Прядкин
Сегодня, 17:05
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