Виктор Васин: надеюсь, смогу соответствовать Игнашевичу и Березуцким

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:47
Георгий Джикия: команды из нижней части турнирной таблицы обычно закрываются в матчах против "Спартака" (2)
Георгий Джикия: команды из нижней части турнирной таблицы обычно закрываются в матчах против "Спартака" (2)
17:05
Сергей Прядкин: арены не должны простаивать, но опасения "Ростова" по качеству газона разделяем
Сергей Прядкин: арены не должны простаивать, но опасения "Ростова" по качеству газона разделяем
16:11
Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ? (4)
Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ? (4)
15:21
"Ростов": гордимся, что Баста вырос в нашем городе, но мы против любых концертов на стадионе (1)
"Ростов": гордимся, что Баста вырос в нашем городе, но мы против любых концертов на стадионе (1)
15:03
"Спартак" подписал с "Открытием" самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе (15)
"Спартак" подписал с "Открытием" самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе (15)
14:43
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (3)
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (3)
13:33
Андрей Созин: "Зениту" вбухали ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен (25)
Андрей Созин: "Зениту" вбухали ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен (25)
12:14
Дидье Дрогба вернулся в "Челси" (2)
Дидье Дрогба вернулся в "Челси" (2)
10:03
Романцев: поговорить с Каррерой не хотелось бы. О чем, если я не понимаю по-итальянски, а он – по-русски? (6)
Романцев: поговорить с Каррерой не хотелось бы. О чем, если я не понимаю по-итальянски, а он – по-русски? (6)
Виктор Васин: надеюсь, смогу соответствовать Игнашевичу и Березуцким
Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал об атмосфере в команде после ухода Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.
– В октябре вам исполнится 30. При этом вас по инерции еще называют подающим надежды. Необидно?
– По футбольной жизни я – поздний. Есть дети, которые рано крепнут и начинают играть, а в большой футбол попал в 17-18 лет в дубль Нальчика. На высоком уровне начал играть тоже поздно, соответственно, может быть, еще не все сказал в футболе. Возможно, подающий надежды относительно братьев и Игнашевича.
– Каково приезжать в Ватутинки и понимать, что все лидеры ушли, команда – новая. Нет ощущения, что это уже не ЦСКА?
– Слушайте, массажисты, администраторы, тренеры – все лица те же. Если так брать, то глобальных изменений не чувствуешь. Когда приехал первый раз после травмы на базу, то Влашича и Эрнандеса еще не было, как и ребят, которых подписали 31 августа. Три новичка – Бийол, Магнуссон, Бекао, вернувшихся молодых из аренды хорошо знаю. Понятно, что команда изменилась, но коллектив в плане общения сохранился.
– Атмосфера?
– Был Вася Березуцкий, которого всегда было много. Да, атмосфера меняется, но в целом коллектив отличный. Фундамент – тренерский штаб – остался, поэтому все в порядке.
– Ваша роль в ЦСКА изменится после возвращения – нужно быть, как Игнашевич и братья – давать уверенность партнерам. Старше вас только Акинфеев и Набабкин.
– Мне главное восстановиться побыстрее, все остальное – следующий этап. Понятно, что с братьями и Игнашевичем было удобно играть, но время идет, люди меняются. Надеюсь, что смогу соответствовать.
"Матч ТВ"
– В октябре вам исполнится 30. При этом вас по инерции еще называют подающим надежды. Необидно?
– По футбольной жизни я – поздний. Есть дети, которые рано крепнут и начинают играть, а в большой футбол попал в 17-18 лет в дубль Нальчика. На высоком уровне начал играть тоже поздно, соответственно, может быть, еще не все сказал в футболе. Возможно, подающий надежды относительно братьев и Игнашевича.
– Каково приезжать в Ватутинки и понимать, что все лидеры ушли, команда – новая. Нет ощущения, что это уже не ЦСКА?
– Слушайте, массажисты, администраторы, тренеры – все лица те же. Если так брать, то глобальных изменений не чувствуешь. Когда приехал первый раз после травмы на базу, то Влашича и Эрнандеса еще не было, как и ребят, которых подписали 31 августа. Три новичка – Бийол, Магнуссон, Бекао, вернувшихся молодых из аренды хорошо знаю. Понятно, что команда изменилась, но коллектив в плане общения сохранился.
– Атмосфера?
– Был Вася Березуцкий, которого всегда было много. Да, атмосфера меняется, но в целом коллектив отличный. Фундамент – тренерский штаб – остался, поэтому все в порядке.
– Ваша роль в ЦСКА изменится после возвращения – нужно быть, как Игнашевич и братья – давать уверенность партнерам. Старше вас только Акинфеев и Набабкин.
– Мне главное восстановиться побыстрее, все остальное – следующий этап. Понятно, что с братьями и Игнашевичем было удобно играть, но время идет, люди меняются. Надеюсь, что смогу соответствовать.
"Матч ТВ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.