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Виктор Васин: надеюсь, смогу соответствовать Игнашевичу и Березуцким

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал об атмосфере в команде после ухода Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

– В октябре вам исполнится 30. При этом вас по инерции еще называют подающим надежды. Необидно?

– По футбольной жизни я – поздний. Есть дети, которые рано крепнут и начинают играть, а в большой футбол попал в 17-18 лет в дубль Нальчика. На высоком уровне начал играть тоже поздно, соответственно, может быть, еще не все сказал в футболе. Возможно, подающий надежды относительно братьев и Игнашевича.

– Каково приезжать в Ватутинки и понимать, что все лидеры ушли, команда – новая. Нет ощущения, что это уже не ЦСКА?

– Слушайте, массажисты, администраторы, тренеры – все лица те же. Если так брать, то глобальных изменений не чувствуешь. Когда приехал первый раз после травмы на базу, то Влашича и Эрнандеса еще не было, как и ребят, которых подписали 31 августа. Три новичка – Бийол, Магнуссон, Бекао, вернувшихся молодых из аренды хорошо знаю. Понятно, что команда изменилась, но коллектив в плане общения сохранился.

– Атмосфера?

– Был Вася Березуцкий, которого всегда было много. Да, атмосфера меняется, но в целом коллектив отличный. Фундамент – тренерский штаб – остался, поэтому все в порядке.

– Ваша роль в ЦСКА изменится после возвращения – нужно быть, как Игнашевич и братья – давать уверенность партнерам. Старше вас только Акинфеев и Набабкин.

– Мне главное восстановиться побыстрее, все остальное – следующий этап. Понятно, что с братьями и Игнашевичем было удобно играть, но время идет, люди меняются. Надеюсь, что смогу соответствовать.

"Матч ТВ"
Теги: Васин Игнашевич Березуцкий В.
Сегодня, 17:19
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№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Так ждали возвращения Васина ! А скоро возможно провожать на пенсию придется.(((
Играй и соответствуй ещё долго, Виктор. Удачи!


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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