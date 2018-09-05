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Георгий Джикия: команды из нижней части турнирной таблицы обычно закрываются в матчах против "Спартака"

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия в эфире VK-Life ответил на вопросы болельщиков и рассказал о планах на предстоящий сезон.

- Какие у вас цели на этот сезон?

-Закрепиться в составе "Спартака" и национальной сборной. Мои цели – цели команды. Интересы команды выше моих интересов. Я буду работать и, надеюсь, приносить пользу команде. И "Спартаку", и сборной.

- Как прошло восстановление после травмы?

- Все прошло хорошо. Заняло очень много времени, но слава Богу все позади, уже играю. Надеюсь, что приношу пользу. Все хорошо.

- Кто в РПЛ для вас самый сложный соперник?

- Сложно играть с командами из нижней части турнирной таблицы. Обычно они закрываются в матчах против "Спартака". И очень тяжело взламывать и добиться результата. Дерби тоже тяжелые, недавно вот играли с "Зенитом", боевая ничья. В чемпионате не бывает игр, в которых легко.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 17:47
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№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Топчик.

От слова топтаться.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Топчик.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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