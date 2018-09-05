Георгий Джикия: команды из нижней части турнирной таблицы обычно закрываются в матчах против "Спартака"

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия в эфире VK-Life ответил на вопросы болельщиков и рассказал о планах на предстоящий сезон.-Закрепиться в составе "Спартака" и национальной сборной. Мои цели – цели команды. Интересы команды выше моих интересов. Я буду работать и, надеюсь, приносить пользу команде. И "Спартаку", и сборной.- Все прошло хорошо. Заняло очень много времени, но слава Богу все позади, уже играю. Надеюсь, что приношу пользу. Все хорошо.- Сложно играть с командами из нижней части турнирной таблицы. Обычно они закрываются в матчах против "Спартака". И очень тяжело взламывать и добиться результата. Дерби тоже тяжелые, недавно вот играли с "Зенитом", боевая ничья. В чемпионате не бывает игр, в которых легко.