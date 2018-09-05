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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Георгий Джикия: команды из нижней части турнирной таблицы обычно закрываются в матчах против "Спартака"
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия в эфире VK-Life ответил на вопросы болельщиков и рассказал о планах на предстоящий сезон.
- Какие у вас цели на этот сезон?
-Закрепиться в составе "Спартака" и национальной сборной. Мои цели – цели команды. Интересы команды выше моих интересов. Я буду работать и, надеюсь, приносить пользу команде. И "Спартаку", и сборной.
- Как прошло восстановление после травмы?
- Все прошло хорошо. Заняло очень много времени, но слава Богу все позади, уже играю. Надеюсь, что приношу пользу. Все хорошо.
- Кто в РПЛ для вас самый сложный соперник?
- Сложно играть с командами из нижней части турнирной таблицы. Обычно они закрываются в матчах против "Спартака". И очень тяжело взламывать и добиться результата. Дерби тоже тяжелые, недавно вот играли с "Зенитом", боевая ничья. В чемпионате не бывает игр, в которых легко.
"Спорт-Экспресс"
- Какие у вас цели на этот сезон?
-Закрепиться в составе "Спартака" и национальной сборной. Мои цели – цели команды. Интересы команды выше моих интересов. Я буду работать и, надеюсь, приносить пользу команде. И "Спартаку", и сборной.
- Как прошло восстановление после травмы?
- Все прошло хорошо. Заняло очень много времени, но слава Богу все позади, уже играю. Надеюсь, что приношу пользу. Все хорошо.
- Кто в РПЛ для вас самый сложный соперник?
- Сложно играть с командами из нижней части турнирной таблицы. Обычно они закрываются в матчах против "Спартака". И очень тяжело взламывать и добиться результата. Дерби тоже тяжелые, недавно вот играли с "Зенитом", боевая ничья. В чемпионате не бывает игр, в которых легко.
"Спорт-Экспресс"
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