Самый дешевый билет на ЦСКА - "Спартак" стоит 1500 рублей

??? Билетная программа на #ЦСКАспартак!



С 6-го по 10 сентября билеты будут продаваться только для владельцев абонементов и Карт болельщика



С 11-го числа — свободная продажа



Все подробности ?https://t.co/GmcvcNRzYG pic.twitter.com/SoeAH38Alv