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Самый дешевый билет на ЦСКА - "Спартак" стоит 1500 рублей

Официальный твиттер московского ЦСКА представил билетную программу на дерби ЦСКА - "Спартак", которое состоится 23 сентября.

Самый дешевый билет на "армейские" трибуны стоит 1500 рублей. Самый дорогой - 30000.


Реализацией билетов на гостевые трибуны будет заниматься "Спартак".

Напоминаем, что матч ЦСКА – "Спартак" состоится 23 сентября на "ВЭБ Арене" в 19:00.
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 18:24
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№4 Написал: Thriller (Сегодня, 18:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
петух тебя зачал, а другой родил
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Thriller
сдерёт конечно.

В первую очередь с вас, чебаркульский петух.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№2 Написал: Thriller (Сегодня, 18:36) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
maradona72,
сдерёт конечно. Скорей неси бабло дяде Жене smile
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:30) #
  • -3
  •  (9)
online

Так опять же, СПАРТАК МОСКВА приезжает в гости!
Гинер хоть содрет немного бабла на имени Спартак.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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