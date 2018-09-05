Самый дешевый билет на ЦСКА - "Спартак" стоит 1500 рублей

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:47
Георгий Джикия: команды из нижней части турнирной таблицы обычно закрываются в матчах против "Спартака" (2)
Георгий Джикия: команды из нижней части турнирной таблицы обычно закрываются в матчах против "Спартака" (2)
17:05
Сергей Прядкин: арены не должны простаивать, но опасения "Ростова" по качеству газона разделяем
Сергей Прядкин: арены не должны простаивать, но опасения "Ростова" по качеству газона разделяем
16:11
Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ? (4)
Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ? (4)
15:21
"Ростов": гордимся, что Баста вырос в нашем городе, но мы против любых концертов на стадионе (1)
"Ростов": гордимся, что Баста вырос в нашем городе, но мы против любых концертов на стадионе (1)
15:03
"Спартак" подписал с "Открытием" самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе (15)
"Спартак" подписал с "Открытием" самый большой контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе (15)
14:43
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (3)
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (3)
13:33
Андрей Созин: "Зениту" вбухали ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен (25)
Андрей Созин: "Зениту" вбухали ветерана, который на трансферном рынке оказался никому не нужен (25)
12:14
Дидье Дрогба вернулся в "Челси" (2)
Дидье Дрогба вернулся в "Челси" (2)
10:03
Романцев: поговорить с Каррерой не хотелось бы. О чем, если я не понимаю по-итальянски, а он – по-русски? (6)
Романцев: поговорить с Каррерой не хотелось бы. О чем, если я не понимаю по-итальянски, а он – по-русски? (6)
Самый дешевый билет на ЦСКА - "Спартак" стоит 1500 рублей
Официальный твиттер московского ЦСКА представил билетную программу на дерби ЦСКА - "Спартак", которое состоится 23 сентября.
Самый дешевый билет на "армейские" трибуны стоит 1500 рублей. Самый дорогой - 30000.
Реализацией билетов на гостевые трибуны будет заниматься "Спартак".
Напоминаем, что матч ЦСКА – "Спартак" состоится 23 сентября на "ВЭБ Арене" в 19:00.
Самый дешевый билет на "армейские" трибуны стоит 1500 рублей. Самый дорогой - 30000.
??? Билетная программа на #ЦСКАспартак!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 5, 2018
С 6-го по 10 сентября билеты будут продаваться только для владельцев абонементов и Карт болельщика
С 11-го числа — свободная продажа
Все подробности ?https://t.co/GmcvcNRzYG pic.twitter.com/SoeAH38Alv
Реализацией билетов на гостевые трибуны будет заниматься "Спартак".
Напоминаем, что матч ЦСКА – "Спартак" состоится 23 сентября на "ВЭБ Арене" в 19:00.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.