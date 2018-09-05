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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Горшков - о своем увольнении: надо поставить "Зениту" 10 баллов за актерское мастерство
Бывший главный тренер "Зенита-2" рассказал о своем увольнении из команды:
- Во-первых, надо поставить "Зениту" 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно. За три недели до начала чемпионата поменяли тренерский штаб молодежки и "Зенита-2".
Заместитель спортивного директора клуба Малафеев сообщил, что у нас идет курс на развитие молодых игроков, поэтому из молодежки перешла большая группа футболистов. После матчей Малафеев говорил мне, что игра устраивает, главное, чтобы ребята развивались, результат не важен. Но после 9-го тура курс неожиданно поменялся: мне сказали, что необходимо сохранить место в первом дивизионе, поэтому я уволен. А с командой дальше будут работать антикризисные менеджеры, - приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс".
фото: scoopnest.com
Место Горшкова занял Владислав Радимов.
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