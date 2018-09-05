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Горшков - о своем увольнении: надо поставить "Зениту" 10 баллов за актерское мастерство

Горшков - о своем увольнении: надо поставить "Зениту" 10 баллов за актерское мастерство

Бывший главный тренер "Зенита-2" рассказал о своем увольнении из команды:

- Во-первых, надо поставить "Зениту" 10 баллов за актерское мастерство. Все было очень здорово разыграно. За три недели до начала чемпионата поменяли тренерский штаб молодежки и "Зенита-2".

Заместитель спортивного директора клуба Малафеев сообщил, что у нас идет курс на развитие молодых игроков, поэтому из молодежки перешла большая группа футболистов. После матчей Малафеев говорил мне, что игра устраивает, главное, чтобы ребята развивались, результат не важен. Но после 9-го тура курс неожиданно поменялся: мне сказали, что необходимо сохранить место в первом дивизионе, поэтому я уволен. А с командой дальше будут работать антикризисные менеджеры, - приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс".

фото: scoopnest.com

Место Горшкова занял Владислав Радимов.
Теги: Зенит Горшков Радимов
Сегодня, 18:49
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№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
Во дают!Взяли и выкинули заслуженного человека,

Ты хоть раз в жизни напишешь что-нибудь дельное...., без говна?
Жалко Саню, но результата нет, вполне обычная история.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:58) #
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online

Эмоционально , все понятно, но результат и только он определяет судьбу тренера. Так было всегда и так будет еще очень долго.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 18:53) #
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online

на мой взгляд, не красивое поведение Александра. по крайней мере что стал публично критиковать руководство. набрать одно очко в 9 играх..постоянно проигрывая футболисты могут развиваться и пробиться в основной состав? Краснодар 2 и Спартак два идут во главе турнирной таблицы, вот там видно что футболисты развиваются и растут. и в основную команду потому переходят. а из команды проигрывающей всем подряд без вариантов, никуда вырасти нельзя...
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 18:53) #
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online

Во дают!Взяли и выкинули заслуженного человека,поставили одни задачи,а теперь уже другие!идет волна одним словом,Малафеев слабый человек,работает посредником у миллера-фурсенко.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:53) #
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online

Ждем комментарий ярых представителей сбг гнилья.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:50) #
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online

болотные бакланы в своем репертуаре!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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