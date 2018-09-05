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Баста: если конфликт не разрешится, сыграю концерт у себя на районе

Популярный исполнитель Баста, планировавший провести выступление на "Ростов Арене", но столкнувшийся с несогласием клуба, рассказал о том, какой он видит выход из ситуации:

– Идеальное разрешение? Нет идеального разрешения ситуации, так как она уже разрешена. Нет ничего, что помогло бы помешать нам провести концерт. Мы просто со своей стороны готовы идти навстречу клубу, и не понимаем, почему они против. Вот и все. Пусть лучше позанимаются ОФП побольше, чем какой-то непонятной борьбой за свой стадион. Да вы и так там играете, ребята, и все у вас хорошо, ростовчане гордятся вами. Недавние отличные результаты – и правда же шикарный подарок для всех жителей. Кстати, есть информация, сколько коренных ростовчан играет за "Ростов"?

– В основном составе вроде бы никого.

– Как нет? Вот это поворот (смеется). Классно же! Я коренной ростовчанин в пятом поколении Вася Вакуленко, живу здесь, родился. Как говорит Сергей Шнуров: "Ты даже можешь говорить, что ты с Ростова, и это не будет ошибкой".

Поэтому, если конфликт не разрешится, то готов провести концерт у себя на районе, на улице Мечникова, где есть заброшенный, никому на хрен не нужный парк. За свои средства завезу оборудование, но игроки клуба "Ростов" пусть выйдут на субботник и наведут в парке порядок. А потом я дам бесплатный концерт для жителей своего района и тех, кто придет, - приводит слова артиста "Советский спорт".

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Сегодня, 19:08
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(1)
№7 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 21:00) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
За свои средства завезу оборудование, но игроки клуба "Ростов" пусть выйдут на субботник и наведут в парке порядок.


Чудак человек, с чего он взял, что футболисты Ростова ему, что-то должны?
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№6 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Чот Баста глупости говорит, ну неужели не понятно почему клуб против концерта? Ясно же сказали вы газон убьёте нафик. Чо понтоваться-то, а ОФП Васе не мешало бы поделать, пузо наел норм.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
твой уровень.на районе в падике.как и всего нашего "репчика"
малолетки бы оценили "высокий" уровень


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
А не пошёл бы ты на хер?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: casabl (Сегодня, 19:39) #
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А что это за крендель, и какое это имеет отношение к футболу, нах?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 19:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что за дешовые понты?
Тебя типа коробит, что в Ростове нет коренных ростовчан? Ну а почему ты тогда поехал чосом по стране за бабло, а не стал "творить" только на малой родине из-за патриотизма?
Ты не понимаешь, почему футболисты не хотят играть на убитом после концерта газоне? Ну так а почему ты не выступаешь с микрофоном за 1000 рублей , микшером за 10ку и парой колонок?
Резюме: дешовые балабол.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:29) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Желательно "петь" в своем сортире эти "стихи" о трудном быте гопоты...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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