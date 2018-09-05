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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Баста: если конфликт не разрешится, сыграю концерт у себя на районе
Популярный исполнитель Баста, планировавший провести выступление на "Ростов Арене", но столкнувшийся с несогласием клуба, рассказал о том, какой он видит выход из ситуации:
– Идеальное разрешение? Нет идеального разрешения ситуации, так как она уже разрешена. Нет ничего, что помогло бы помешать нам провести концерт. Мы просто со своей стороны готовы идти навстречу клубу, и не понимаем, почему они против. Вот и все. Пусть лучше позанимаются ОФП побольше, чем какой-то непонятной борьбой за свой стадион. Да вы и так там играете, ребята, и все у вас хорошо, ростовчане гордятся вами. Недавние отличные результаты – и правда же шикарный подарок для всех жителей. Кстати, есть информация, сколько коренных ростовчан играет за "Ростов"?
– В основном составе вроде бы никого.
– Как нет? Вот это поворот (смеется). Классно же! Я коренной ростовчанин в пятом поколении Вася Вакуленко, живу здесь, родился. Как говорит Сергей Шнуров: "Ты даже можешь говорить, что ты с Ростова, и это не будет ошибкой".
Поэтому, если конфликт не разрешится, то готов провести концерт у себя на районе, на улице Мечникова, где есть заброшенный, никому на хрен не нужный парк. За свои средства завезу оборудование, но игроки клуба "Ростов" пусть выйдут на субботник и наведут в парке порядок. А потом я дам бесплатный концерт для жителей своего района и тех, кто придет, - приводит слова артиста "Советский спорт".
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– Идеальное разрешение? Нет идеального разрешения ситуации, так как она уже разрешена. Нет ничего, что помогло бы помешать нам провести концерт. Мы просто со своей стороны готовы идти навстречу клубу, и не понимаем, почему они против. Вот и все. Пусть лучше позанимаются ОФП побольше, чем какой-то непонятной борьбой за свой стадион. Да вы и так там играете, ребята, и все у вас хорошо, ростовчане гордятся вами. Недавние отличные результаты – и правда же шикарный подарок для всех жителей. Кстати, есть информация, сколько коренных ростовчан играет за "Ростов"?
– В основном составе вроде бы никого.
– Как нет? Вот это поворот (смеется). Классно же! Я коренной ростовчанин в пятом поколении Вася Вакуленко, живу здесь, родился. Как говорит Сергей Шнуров: "Ты даже можешь говорить, что ты с Ростова, и это не будет ошибкой".
Поэтому, если конфликт не разрешится, то готов провести концерт у себя на районе, на улице Мечникова, где есть заброшенный, никому на хрен не нужный парк. За свои средства завезу оборудование, но игроки клуба "Ростов" пусть выйдут на субботник и наведут в парке порядок. А потом я дам бесплатный концерт для жителей своего района и тех, кто придет, - приводит слова артиста "Советский спорт".
Василий Уткин: только идиот может не радоваться концерту великого Басты в Ростове
Из-за концерта Басты "Ростов" может вернуться на старый "Олимп-2". Что за дичь происходит с наследием ЧМ?
"Зенит" пригласил Басту на свой фестиваль в связи со скандалом с "Ростов Ареной"
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