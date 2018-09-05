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Бистрович перенес операцию

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что хорватский полузащитник команды Кристиан Бистрович перенес операцию:

- Сегодня в одной из клиник Германии полузащитник ПФК ЦСКА Кристиян Бистрович перенес операцию в связи с травмой капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, полученной в игре с "Уралом", - было опубликовано на официальном сайте. - По мнению врачей, операция прошла успешно.


О сроках возвращения футболиста в общую группу будет сообщено дополнительно.
Теги: ЦСКА Бистрович
Сегодня, 19:18
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(1)
№4 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 19:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
а так - сроки восстановления то?4 недели?

после такой травмы 2-3 месяца.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:45) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: Spartacus1971
Мы и кони снова по традиции,травма на травме,здоровья парню.

и вашему тоже!
а так - сроки восстановления то?4 недели?


Честно говоря я даже и не знаю.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:43) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Мы и кони снова по традиции,травма на травме,здоровья парню.

и вашему тоже!
а так - сроки восстановления то?4 недели?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Мы и кони снова по традиции,травма на травме,здоровья парню.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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