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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Бистрович перенес операцию
Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что хорватский полузащитник команды Кристиан Бистрович перенес операцию:
- Сегодня в одной из клиник Германии полузащитник ПФК ЦСКА Кристиян Бистрович перенес операцию в связи с травмой капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, полученной в игре с "Уралом", - было опубликовано на официальном сайте. - По мнению врачей, операция прошла успешно.
О сроках возвращения футболиста в общую группу будет сообщено дополнительно.
- Сегодня в одной из клиник Германии полузащитник ПФК ЦСКА Кристиян Бистрович перенес операцию в связи с травмой капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, полученной в игре с "Уралом", - было опубликовано на официальном сайте. - По мнению врачей, операция прошла успешно.
? Бистрович перенес операцию в связи с травмой капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 5, 2018
Здоровья, Кристи! ? https://t.co/K02GluLEtB pic.twitter.com/GKEIW1mKsa
О сроках возвращения футболиста в общую группу будет сообщено дополнительно.
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