"Рубин" поздравил Ивана Коновалова с бракосочетанием

Сегодня голкипер нашей команды Иван Коновалов и его избранница Лилия сыграли свадьбу!? ?

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Поздравляем молодожёнов и желаем им долгой и счастливой совместной жизни!??? pic.twitter.com/mWaQJmiydn — «Рубин» Казань (@fcrk) September 5, 2018

Официальный твиттер казанского "Рубина" поздравил женившегося голкипера команды Ивана Коновалова:- Поздравляем молодожёнов и желаем им долгой и счастливой совместной жизни! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.