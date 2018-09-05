Новости партнеров

"Рубин" поздравил Ивана Коновалова с бракосочетанием

Официальный твиттер казанского "Рубина" поздравил женившегося голкипера команды Ивана Коновалова:

- Поздравляем молодожёнов и желаем им долгой и счастливой совместной жизни! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Теги: Коновалов
Сегодня, 20:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поздравляю! Невеста красивая) Глазища просто вау)
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.