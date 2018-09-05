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Бывший ассистент Карреры Пилипчук будет помощником Рахимова в "Ахмате"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о том, что Роман Пилипчук, который ранее работал на аналогичной должности в московском "Спартаке", будет помогать Рахимову в "Ахмате":

- Когда Ледяхов Игорь Анатольевич подал в отставку, стали искать варианты, клуб же не может без тренера существовать. Быстро договорились с Рахимовым нашли взаимопонимание по всем вопросам. Представим его игрокам 7-го числа, когда команда вернётся с выходных. Цель одна — достойное выступление команды. Помощником Рашида Рахимова будет Роман Пилипчук, - приводит слова Айдамирова "Чемпионат"

Рашид Рахимов стал новым тренером "Ахмата"
Теги: Спартак Ахмат Пилипчук Рахимов
Сегодня, 20:40
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№3 Написал: GPS (Сегодня, 20:59) #
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online

3,14зда "Тереку"... sweat_smile
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:58) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Не спроста это ,и именно перед игрой перед Спартаком. Что это может значить!?

Заговор
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:54) #
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  •  (2)

Не спроста это ,и именно перед игрой перед Спартаком. Что это может значить!?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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