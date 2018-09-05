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Вратарь "Спартака" Артем Ребров принял участие в вбрасывании шайбы в матче КХЛ (фото)

Голкипер "Спартака" Артем Ребров принял участие в вбрасывании шайбы в матче хоккейного "Спартака" и "Адмирала", сообщает официальный твиттер "Спартака".

Сегодня, 22:08
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