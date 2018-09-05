Вратарь "Спартака" Артем Ребров принял участие в вбрасывании шайбы в матче КХЛ (фото)

???? Смотрите какие гости у хоккейного @spartak_hc.



Наш вратарь Артем @rebrov32 Ребров принял участие в стартовом выбрасывании шайбы в матче КХЛ #СпартакАдмирал. pic.twitter.com/z6P04Xchz6 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 5, 2018

Голкипер "Спартака" Артем Ребров принял участие в вбрасывании шайбы в матче хоккейного "Спартака" и "Адмирала", сообщает официальный твиттер "Спартака".