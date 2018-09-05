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Аяз Гулиев: приятно, что меня сравнивают с Хабибом

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев рассказал о том, что ему приятны сравнения с известным бойцом Хабибом Нурмагомедовым:

- Хорошо отношусь к таким сравнениям, в любом случае Хабиб – достойный человек. Мне приятно, что меня сравнивают с ним, ведь он не только великий боец, но и отличается личными качествами. Жду любой его бой. И желаю ему победы. Нурмагомедов – непобедимый боец, уверен, таким и останется, - сказал Гулиев в интервью пресс-службе "Ростова".
Теги: Гулиев Ростов
Вчера, 23:48
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