Аяз Гулиев: приятно, что меня сравнивают с Хабибом

Полузащитник "Ростова" Аяз Гулиев рассказал о том, что ему приятны сравнения с известным бойцом Хабибом Нурмагомедовым:- Хорошо отношусь к таким сравнениям, в любом случае Хабиб – достойный человек. Мне приятно, что меня сравнивают с ним, ведь он не только великий боец, но и отличается личными качествами. Жду любой его бой. И желаю ему победы. Нурмагомедов – непобедимый боец, уверен, таким и останется, - сказал Гулиев в интервью пресс-службе "Ростова".