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Федун не исключает, что "Спартак" подпишет свободного агента на замену Жиго

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался относительно возможности подписания красно-белыми центрального защитника в связи с потерей из-за серьезной травмы Самюэля Жиго.

"Если мы найдем вариант, который усиливает команду, свободный агент, тогда подпишем. Но у нас лучшая пара центральных защитников ФНЛ (в "Спартаке-2". — Прим.). При этом мы не исключаем возможности приобретения. Но это должен быть свободный агент. Таски? У нас его не будет, мы его слишком хорошо знаем", - цитирует Федуна Sport24.
Теги: Федун Жиго Спартак
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