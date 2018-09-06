Леонид Федун: кто-то шаманит против "Спартака"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о травмах крестообразных связок– Конечно, все идет не по плану. С одной стороны, у нас плюс 6 очков к прошлому сезону, плюс 4 очка к чемпионскому сезону. Это очень хорошо. Мы сыграли с двумя ключевыми конкурентами – "Зенитом" и "Локомотивом", и сыграли достойно. Большая группа молодежи начала вливаться, пошла отдача от нашей вертикали молодежных команд. "Спартак-2" стал выдавать продукт, который ценится. С другой стороны, проигрыш "Динамо" в прошлом году стал сильнейшим ударом по клубу, поскольку в нашем бюджете поступления от Лиги чемпионов составляли порядка 25 миллионов [евро]. Мы их потеряли. Именно поэтому пришлось продавать Промеса, чтобы заткнуть финансовую дыру. Потеря Лиги чемпионов – серьезнейший, серьезнейший удар по клубу.– Это вторая проблема. Кто-то шаманит против "Спартака", постоянно возникают проблемы с «крестами». Ни у кого такого количества "крестов" не было. Это тоже очень серьезный удар. У нас осталось два центральных защитника, и два молодых в запасе. Надо что-то думать. Тем не менее, задача на сезон прежняя. Это достойное выступление в Лиге Европы, тем более, соперники достались непростые, интересные. Зрители придут смотреть, поскольку игры будут интересными. С тем же "Рапидом" у нас история взаимоотношений интересная. С точки зрения чемпионата России тут как всегда все будет решаться играми с аутсайдерами. Если мы пройдем по графику, сможем бороться за чемпионство, – сказал Федун.