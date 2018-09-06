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Леонид Федун: кто-то шаманит против "Спартака"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о травмах крестообразных связок

– Насколько все идет по плану в начале сезона?

– Конечно, все идет не по плану. С одной стороны, у нас плюс 6 очков к прошлому сезону, плюс 4 очка к чемпионскому сезону. Это очень хорошо. Мы сыграли с двумя ключевыми конкурентами – "Зенитом" и "Локомотивом", и сыграли достойно. Большая группа молодежи начала вливаться, пошла отдача от нашей вертикали молодежных команд. "Спартак-2" стал выдавать продукт, который ценится. С другой стороны, проигрыш "Динамо" в прошлом году стал сильнейшим ударом по клубу, поскольку в нашем бюджете поступления от Лиги чемпионов составляли порядка 25 миллионов [евро]. Мы их потеряли. Именно поэтому пришлось продавать Промеса, чтобы заткнуть финансовую дыру. Потеря Лиги чемпионов – серьезнейший, серьезнейший удар по клубу.

– Потеря центральных защитников?

– Это вторая проблема. Кто-то шаманит против "Спартака", постоянно возникают проблемы с «крестами». Ни у кого такого количества "крестов" не было. Это тоже очень серьезный удар. У нас осталось два центральных защитника, и два молодых в запасе. Надо что-то думать. Тем не менее, задача на сезон прежняя. Это достойное выступление в Лиге Европы, тем более, соперники достались непростые, интересные. Зрители придут смотреть, поскольку игры будут интересными. С тем же "Рапидом" у нас история взаимоотношений интересная. С точки зрения чемпионата России тут как всегда все будет решаться играми с аутсайдерами. Если мы пройдем по графику, сможем бороться за чемпионство, – сказал Федун.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 01:11
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№3 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 02:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
Долго держался Федун. Но и его настиг "ромб головного мозга". Сколько помню руководителей "народной команды", у них всегда какой-нибудь заговор на уме. А сами они никогда ни в чем не виноваты. smile
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:28) #
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Ни у кого такого количества "крестов" не было.

Ну да , чтобы не приврать никак. Кокорин, Маммана, Нобоа , у всех кресты.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 01:20) #
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Шаманит тренер по физподготовке.


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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