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Рэпер Баста назвал главную причину своего конфликта с футбольным клубом "Ростов"

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, высказался по поводу конфликта с "Ростовом" из-за концерта на "Ростов-Арене".

"У меня есть только одна мысль о происходящем - кому-то в "Ростове" не нравится, что я болею за ЦСКА.

Кто-то из руководства клуба ко мне испытывает мне личную неприязнь. Больше вариантов у меня нет", - сказал артист.

СЭ
Теги: ЦСКА Ростов
Сегодня, 08:17
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(3)
№8 Написал: fd65 (Сегодня, 10:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Конь педальный.... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 10:10) #
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Цитата: valerman40
Ростовчанин болеет за ЦСКА. Как много этим сказано.

Он уже давно москвич


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ростовчанин болеет за ЦСКА. Как много этим сказано.

Цитата: Spielhur
До слез б..дь, может хватит форсить это жирное мурло? Много чести больно

пора бы уже народу и пояснить чей этот репер родственник?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 09:04) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
До слез б..дь, может хватит форсить это жирное мурло? Много чести больно
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 08:57) #
  • 0
  •  (4)

Кулачек чтобы ты покакала ! Шел бы ты лучше на гос корпоративах зад подлизывал
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№3 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 08:40) #
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  •  (1)

Во как confused


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 08:33) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Придурок


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 08:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он прикалывается, что ли?)) Кстати, его же признали на трибуне коней персоной нон-грата


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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