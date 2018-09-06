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Федор Чалов о втором голе "Уралу": я не уклонялся от мяча, а зряче подставлял плечо

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями от своего второго гола в ворота "Урала" в матче 6-того тура РПЛ.

"Сейчас я набрал хорошую форму и все получается. В матче с "Уралом" мог забить еще больше.

Когда я забивал второй гол, я не уклонялся от мяча. Это был зрячий удар. Нагибался, плечом забивал – перекидывал.

Повезло, что попал", - цитирует форварда пресс-служба молодежной сборной России.
Теги: Чалов ЦСКА Урал
Сегодня, 08:30
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(1)
№2 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 10:24) #
  • 0
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online

Это был первый гол
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Анатоль777 (Сегодня, 08:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ай, не ***!


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