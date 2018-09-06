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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Федор Чалов о втором голе "Уралу": я не уклонялся от мяча, а зряче подставлял плечо
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями от своего второго гола в ворота "Урала" в матче 6-того тура РПЛ.
"Сейчас я набрал хорошую форму и все получается. В матче с "Уралом" мог забить еще больше.
Когда я забивал второй гол, я не уклонялся от мяча. Это был зрячий удар. Нагибался, плечом забивал – перекидывал.
Повезло, что попал", - цитирует форварда пресс-служба молодежной сборной России.
"Сейчас я набрал хорошую форму и все получается. В матче с "Уралом" мог забить еще больше.
Когда я забивал второй гол, я не уклонялся от мяча. Это был зрячий удар. Нагибался, плечом забивал – перекидывал.
Повезло, что попал", - цитирует форварда пресс-служба молодежной сборной России.
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