Кавазашвили: "Ростов" использует конфликт с Бастой, чтобы отказаться от дорогого стадиона

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение, что "Ростов" может использовать концерт Басты как предлог, чтобы отказаться от аренды "Ростов Арены"."Чем новее стадион, на котором играют футболисты, тем удобнее им, и тем лучше у них настроение. Тем более в своем городе.Но это дорогостоящее удовольствие, которое не окупается.Видимо кто-то в "Ростове" нашел причину, чтобы отказаться от такого большого стадиона. И теперь они цепляются за каждую возможность. Конфликт с Бастой как раз из этой серии", - сказал Кавазашвили.