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Кавазашвили: "Ростов" использует конфликт с Бастой, чтобы отказаться от дорогого стадиона

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение, что "Ростов" может использовать концерт Басты как предлог, чтобы отказаться от аренды "Ростов Арены".

"Чем новее стадион, на котором играют футболисты, тем удобнее им, и тем лучше у них настроение. Тем более в своем городе.

Но это дорогостоящее удовольствие, которое не окупается.

Видимо кто-то в "Ростове" нашел причину, чтобы отказаться от такого большого стадиона. И теперь они цепляются за каждую возможность. Конфликт с Бастой как раз из этой серии", - сказал Кавазашвили.

Национальная служба новостей
Теги: Ростов Кавазашвили
Сегодня, 09:13
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(3)
№7 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 10:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну, в общем-то здравая мысль...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
То есть наличие на стадионе лишних 20 тысяч человек не отбивают разницу?

С другой стороны, проведение концертов на стадионе по сути должно снижать возможную стоимость аренды для Ростова, а они против.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:20) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
В точку!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 10:16) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Lord,

Олимп-2 вроде всего 12т вмещает, а не 20т зрителей
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:06) #
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Болеет за:
ЦСКА
Аренда домашнего стадиона до конца года обойдётся ФК «Ростов» в 35,5 млн рублей
Клуб всё-таки будет играть на «Ростов-Арене»
ФК «Ростов» объявил закупку на организацию домашних игр клуба в Премьер-лиге до конца 2018 года. За аренду стадиона «Ростов-Арена», который сейчас принадлежит «Спорт-Инжинирингу» (подведомственно Минспорту РФ), клуб готов заплатить 35,5 млн рублей.

До конца года в новом сезоне «Ростов» проведёт 9 домашних игр, следовательно, за каждый матч и предматчевую тренировку клуб должен будет заплатить «Спорт-Инжиниринг» 3,9 млн рублей. При этом, согласно контракту, аренда стадиона на сам матч стоит 2,4 млн рублей. Соответственно, оставшиеся 1,5 млн рублей, вероятнее всего, придётся платить за каждую предматчевую тренировку.

Подрядчик, в свою очередь, обязуется подготавливать к каждой игре помещения и трибуны, следить за уборкой до и после матча, создать технические условия для проведения прямых трансляций, обеспечить охрану парковки и, конечно, поддерживать в хорошем состоянии газон.

Добавим, что необходимость арендовать поле для ФК «Ростов» вызвана тем, что ФГУП «Спорт-Инжиниринг» решил повременить в передачей «Ростов-Арены» (как и всех других стадионов ЧМ-2018 в его управлении) в региональную собственность. Как заявлял ранее журналистам первый замгубернатора Игорь Гуськов, «Ростов-Арена» перейдёт в региональную собственность в течение двух лет.

Напомним, ранее ряд региональных СМИ сообщали о нежелании ФК «Ростов» в грядущем сезоне Премьер-лиги проводить матчи на «Ростов-Арене». Якобы аренда нового поля на один матч стоит 12 млн рублей, старого («Олимп-2») — 400 тысяч рублей. Однако позднее президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил, что достигнута договорённость об использовании клубом «Ростов-Арены» в качестве домашнего стадиона. Он добавил, что решение проблемы оказалось возможным благодаря «оперативному вмешательству» губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Это то что я откопал.

Согласно Википедии вместимость 43,5 тысячи, средняя посещаемость 25 тысяч (в прошлом году за три матча, за этот год не нашел), ну думаю 30 тысяч должно набраться судя по картинке из ящика. В сезоне на арене 15 матчей должно пройти. Если грубо прикинуть 30000*15*300 рублей (если билет столько стоит, а он явно там дороже) = 135 млн. рублей. Да здесь не подсчитаны абики, но и не считаются дорогие билеты. Так о каком минусе может идти речь я не пойму. 35 млн заплатили 135 млн получили. 100 лямов навара. На старом стадионе вместимость 20 тысяч человек, 6 млн за аренду поля (400 тыс. рублей*15). Ну пусть полностью аншлаги на всех матчах. 20000*15*300=90 млн. руб. 90-6 = 84 млн. прибыли. Кроме того в расчет не брал продажу напитков, еды, сувениров, где на новом стадионе явно больше спроса будет. Так я не понимаю в чем их проблема????
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№2 Написал: Поло (Сегодня, 09:32) #
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Тоже мне, новость!

Это в духе наших "правителей", хорохориться перед всем миром сомнительными объектами, а потом не знать кому навязать это "наследие"
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 09:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
больше похоже на правду
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
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