Новости партнеров

Кристиан Нобоа: я услышал хруст связок колена и сразу все понял

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о полученной травме крестообразных связок в матче РПЛ против "Урала".

"Я мгновенно понял, что это серьезно. Раздался характерный треск разрыва связки, я дотронулся до колена – оно горячее, не мог наступить на ногу.

Восстанавливаться буду постепенно, не форсируя. Не хочу загонять себя в какие-то рамки, называть конкретные сроки возвращения. Когда смогу играть, тогда и выйду на поле", - сказал хавбек.

"Спорт день за днем".
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 09:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: trent (Сегодня, 10:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
здоровья.


--------------------
Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Я - туляк Орехово-Зуево (Сегодня, 09:47) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья, Нобоа и скорейшего восстановления.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.