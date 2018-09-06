Кристиан Нобоа: я услышал хруст связок колена и сразу все понял

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о полученной травме крестообразных связок в матче РПЛ против "Урала"."Я мгновенно понял, что это серьезно. Раздался характерный треск разрыва связки, я дотронулся до колена – оно горячее, не мог наступить на ногу.Восстанавливаться буду постепенно, не форсируя. Не хочу загонять себя в какие-то рамки, называть конкретные сроки возвращения. Когда смогу играть, тогда и выйду на поле", - сказал хавбек.