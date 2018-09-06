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Георгий Джикия: не рвусь в Европу - я счастлив в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что сейчас не думает об отъезде в европейский клуб.

"Конечно, у меня были цели уехать в Европу. Но на данный момент все сложилось так в моей жизни, что сейчас я вообще об этом не думаю.

Я только недавно опять начал играть, и теперь у меня задача закрепиться снова в составе, быть основным защитником "Спартака" и сборной.

Будут предложения или нет – я очень счастлив в "Спартаке", – сказал Джикия.

Российская газета
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 09:53
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
А такое бывает...., вообще, высокопарность в выражениях, в таких кругах, обычно говорит об обратном.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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