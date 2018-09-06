Георгий Джикия: не рвусь в Европу - я счастлив в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что сейчас не думает об отъезде в европейский клуб."Конечно, у меня были цели уехать в Европу. Но на данный момент все сложилось так в моей жизни, что сейчас я вообще об этом не думаю.Я только недавно опять начал играть, и теперь у меня задача закрепиться снова в составе, быть основным защитником "Спартака" и сборной.Будут предложения или нет – я очень счастлив в "Спартаке", – сказал Джикия.