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Артем Дзюба: с днем рождения меня поздравляли викинги

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о подарках на свой день рождения.

"На 30-летие было много поздравлений от людей со всей страны. Но самое запоминающееся, конечно, от друзей.

Я с утра проснулся, вышел на балкон и увидел, как они выстроились с мечами, щитами и наклеенными бородами, как викинги. Они кричали, что приветствуют меня, Рагнара Большую Секиру.

Это было очень забавно. Очень круто и масштабно", - сказал Дзюба.

РФС
Теги: Дзюба
Сегодня, 10:09
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№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Плять, как его стало много.
И ведь по сути то, ничего из себя не представляет.
Да пару раз на кураже положил.
Да перед пеналями с хорватами наговорил на эмоциях красивых слов.
Дальше то что?

p.s. у.eбaл бы Смолова после промаха - тогда еще понятно. А так - пустой п.здежь до очередной ссылки в Тулу.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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