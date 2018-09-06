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Дмитрий Аленичев: все еще переживаю за "Спартак" и желаю им победы в чемпионате

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сказал, что матч со "Спартаком" не будет для него принципиальным.

"За победу над любым соперником дают 3 очка, хоть над "Спартаком", хоть над "Крыльями Советов". Я не вижу никакой принципиальности в игре против красно-белых.

Мне лишь очень хочется увидеть спартаковских болельщиков, которых, надеюсь, прилетит в Красноярск очень много. Буду рад встретиться с футболистами и персоналом команды, ведь я все еще переживаю за этот клуб и желаю "Спартаку" выиграть чемпионат", - сказал Аленичев.

Р-Спорт
Теги: Спартак Аленичев Енисей
Сегодня, 11:26
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