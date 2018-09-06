Новости партнеров

Кристиан Нобоа рассказал о своем прозвище "пингвиненок"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа, восстанавливающийся после травмы, рассказал об истории, после которой его одноклубник Артём Дзюба в шутку стал называть его Пингвинёнком.

"Это пошло ещё с тех пор, как мы впервые пересеклись с Дзюбой на сборах команды. Все только вышли из отпуска, Артем посчитал, что я полноват и не слишком быстр, и стал называть меня Пингвинёнком.

Думаю, вся страна уже знает, что с этим парнем не соскучишься", - сказал эквадорец.

"Спорт день за днем"
Теги: Нобоа Дзюба Зенит
Сегодня, 11:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(5)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.