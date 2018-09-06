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Контракт "Ахмата" с Рашидом Рахимовым будет рассчитан на два года

Сегодня Рашид Рахимов официально вернулся на пост главного тренера "Ахмата".

Контракт 53-летнего специалиста будет рассчитан на два года. Ассистентом Рахимова станет Роман Пилипчук, работавший ранее в аналогичное должности в "Спартаке".

Напомним, Рахимов уже возглавлял грозненскую команду с 2013 по 2017 год.

Р-Спорт
Теги: Рахимов Пилипчук Ахмат
Сегодня, 11:34
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