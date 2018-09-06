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Кристиан Нобоа: я проводил много времени с Дзюбой и Кокориным

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал как его приняли в команде после возвращения из аренды в Казани.

"После моего возвращения меня отлично приняли ребята. Оказалось в команде наладилась атмосфера.

Мы много времени проводили втроём — я, Дзюба и Кокорин, это мои хорошие друзья. Присутствие Артёма и помогло "Зениту" улучшить погоду в раздевалке, он всех заряжает позитивом", — цитирует эквадорского футбо"Спорт день за днём".листа "Спорт день за днём".
Теги: Нобоа Зенит Кокорин Дзюба
Сегодня, 12:30
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(2)
№2 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 13:52) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Опять голубая тема
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: spiri (Сегодня, 13:17) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
выздоравливай скорее,Кристи!!


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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