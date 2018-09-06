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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Кристиан Нобоа: я проводил много времени с Дзюбой и Кокориным
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал как его приняли в команде после возвращения из аренды в Казани.
"После моего возвращения меня отлично приняли ребята. Оказалось в команде наладилась атмосфера.
Мы много времени проводили втроём — я, Дзюба и Кокорин, это мои хорошие друзья. Присутствие Артёма и помогло "Зениту" улучшить погоду в раздевалке, он всех заряжает позитивом", — цитирует эквадорского футбо"Спорт день за днём".листа "Спорт день за днём".
"После моего возвращения меня отлично приняли ребята. Оказалось в команде наладилась атмосфера.
Мы много времени проводили втроём — я, Дзюба и Кокорин, это мои хорошие друзья. Присутствие Артёма и помогло "Зениту" улучшить погоду в раздевалке, он всех заряжает позитивом", — цитирует эквадорского футбо"Спорт день за днём".листа "Спорт день за днём".
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