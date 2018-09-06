На территории стадиона "Торпедо" построят новый спорткомплекс

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:26
"Извините, пирожки", "Все сами видели, ***". Дзюба рассказал, как избегать общения с журналистами (6)
"Извините, пирожки", "Все сами видели, ***". Дзюба рассказал, как избегать общения с журналистами (6)
10:52
Витиньо забил первый гол после возвращения в Бразилию. Он не мог отличиться более 500 минут (3)
Витиньо забил первый гол после возвращения в Бразилию. Он не мог отличиться более 500 минут (3)
09:22
Валерий Рейнгольд: по поводу "Ростов Арены" губернатору нужно обратиться к высшему руководству страны (2)
Валерий Рейнгольд: по поводу "Ростов Арены" губернатору нужно обратиться к высшему руководству страны (2)
09:13
Кавазашвили: "Ростов" использует конфликт с Бастой, чтобы отказаться от дорогого стадиона (16)
Кавазашвили: "Ростов" использует конфликт с Бастой, чтобы отказаться от дорогого стадиона (16)
Вчера, 23:56
Марсело: останусь в "Реале" до конца карьеры
Марсело: останусь в "Реале" до конца карьеры
Вчера, 23:48
Аяз Гулиев: приятно, что меня сравнивают с Хабибом (2)
Аяз Гулиев: приятно, что меня сравнивают с Хабибом (2)
Вчера, 23:30
Роналду вернулся после выходных с подбитым глазом (4)
Роналду вернулся после выходных с подбитым глазом (4)
Вчера, 23:08
Артем Дзюба: ощущаю себя на 22 года (3)
Артем Дзюба: ощущаю себя на 22 года (3)
Вчера, 22:48
Роман Бабаев: мы предоставим возможность посмотреть всем желающим на матчи ЦСКА в Лиге Чемпионов (10)
Роман Бабаев: мы предоставим возможность посмотреть всем желающим на матчи ЦСКА в Лиге Чемпионов (10)
Вчера, 22:37
АПЛ начнет тестировать видеоповторы 15 сентября
АПЛ начнет тестировать видеоповторы 15 сентября
Вчера, 22:19
Мбаппе дисквалифицирован на три матча
Мбаппе дисквалифицирован на три матча
Вчера, 21:49
Александр Шмурнов: Федор Чалов - молодец (23)
Александр Шмурнов: Федор Чалов - молодец (23)
Вчера, 21:24
Йоахим Лев исключил возвращение в сборную Германии Озила (1)
Йоахим Лев исключил возвращение в сборную Германии Озила (1)
Вчера, 21:00
Комментатор Шмурнов назвал Федора Чалова словом на букву "м" (26)
Комментатор Шмурнов назвал Федора Чалова словом на букву "м" (26)
Вчера, 20:51
Сборная России прибыла в Турцию (видео)
Сборная России прибыла в Турцию (видео)
Вчера, 20:25
"Рубин" поздравил Ивана Коновалова с бракосочетанием (1)
"Рубин" поздравил Ивана Коновалова с бракосочетанием (1)
Вчера, 20:11
Терри может подписать контракт с "Манчестер Юнайтед" (1)
Терри может подписать контракт с "Манчестер Юнайтед" (1)
Вчера, 19:50
Георгий Джикия: Лига наций? Я вообще ничего не понял — кто с кем играет, в каких группах (9)
Георгий Джикия: Лига наций? Я вообще ничего не понял — кто с кем играет, в каких группах (9)
Вчера, 19:36
Федор Чалов: я против введения видеоповторов (15)
Федор Чалов: я против введения видеоповторов (15)
На территории стадиона "Торпедо" построят новый спорткомплекс
На портале московского Градостроительства появились данные о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным манежем на юге Москвы.
ФОК появится на территории стадиона им. Э.А. Стрельцова.
Площадь четырёхэтажного здания составит 5,3 тыс. кв. м. Тренировки по футболу будут проходить на первом этаже. На втором этаже для спортсменов оборудуют универсальный и тренажерный залы, сауну, на третьем – зал для борьбы. На четвёртом разместятся помещения администрации.
ФОК появится на территории стадиона им. Э.А. Стрельцова.
Площадь четырёхэтажного здания составит 5,3 тыс. кв. м. Тренировки по футболу будут проходить на первом этаже. На втором этаже для спортсменов оборудуют универсальный и тренажерный залы, сауну, на третьем – зал для борьбы. На четвёртом разместятся помещения администрации.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.