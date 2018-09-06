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На территории стадиона "Торпедо" построят новый спорткомплекс

На портале московского Градостроительства появились данные о строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным манежем на юге Москвы.

ФОК появится на территории стадиона им. Э.А. Стрельцова.

Площадь четырёхэтажного здания составит 5,3 тыс. кв. м. Тренировки по футболу будут проходить на первом этаже. На втором этаже для спортсменов оборудуют универсальный и тренажерный залы, сауну, на третьем – зал для борьбы. На четвёртом разместятся помещения администрации.
Теги: Торпедо
Сегодня, 12:56
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№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sergey3709
А чье будет ведомство?

«Разрешение на строительство действует до июля 2020 года. Работы будут вестись за счет средств инвестора»,

Исходя из этого, можно предположить, что что -то от Авдеева.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:18) #
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А чье будет ведомство?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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