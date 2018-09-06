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Матч Кубка России "Черноморец" — "Спартак" может быть перенесен из Новороссийска в Сочи

Матч 1/16 финала Кубка России "Черноморец" — "Спартак" может не состояться в Новороссийске.

По информации Sport24, клубы рассматривают возможность переноса матча в Сочи.

Вместимость стадиона в Новороссийске составляет 12,5 тысяч зрителей, а стадион "Фишт", на котором проходили матчи чемпионата мира — 2018, может принять почти 45 тысяч зрителей. Матч запланирован на 26 или 27 сентября.
Теги: Черноморец Спартак Кубок России
Сегодня, 13:13
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