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Дзюба: у нас с Кокориным есть очень серьезный спор

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о споре между ним и его партнером по клубу Александром Кокориным.

"Мне нравится стоять на тренировках в воротах, на пенальти очень нравится стоять. Я получаю удовольствие, когда отбиваю пенальти.

Сейчас у нас с Кокориным есть грандиозный спор. Он сказал, что забьет мне из пяти пять. Мы поспорили на очень серьезные вещи, и скоро будет битва титанов", - сказал Дзюба.

РФС
Теги: Дзюба Кокорин
Сегодня, 13:32
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:34) #
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