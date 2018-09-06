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Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси стал отцом

Сегодня, 6 сентября, форвард "Зенита" Себастьян Дриусси стал отцом.

Девушка аргентинского футболиста Ванесса родила ему дочь. Девочку назвали Франческой.



В "Зенит" Дриусси перешел из «Ривер Плейт» летом 2017 года. В 49 матчах за сине-бело-голубых 22-летний форвард забил 9 мячей.
Теги: Зенит Дриусси
Сегодня, 14:12
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№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 14:43) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
у Стаса Крицюка сегодня дочь родилась!!!
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:42) #
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online

Хорошая добрая традиция рождать детей в С-Петербурге.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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