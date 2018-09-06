Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси стал отцом

Сегодня, 6 сентября, форвард "Зенита" Себастьян Дриусси стал отцом.Девушка аргентинского футболиста Ванесса родила ему дочь. Девочку назвали Франческой.В "Зенит" Дриусси перешел из «Ривер Плейт» летом 2017 года. В 49 матчах за сине-бело-голубых 22-летний форвард забил 9 мячей.