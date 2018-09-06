"Оренбург" приобрел воспитанника "Порту" Рикарду Алвеша

Состав новичка РПЛ "Оренбурга" пополнил бывший полузащитник "Олимпии" Рикарду Алвеш Коэлью.Рикарду Алвеш – воспитанник "Порту". Он также выступал за "Белененсеш", "Портимоненсе" и бухарестский "Рапид".В составе "Олимпии" португалец дважды был чемпионом Словении и выиграл кубок страны. Алвеш в прошлом сезоне в 33 играх забил 10 голов.