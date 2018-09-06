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"Оренбург" приобрел воспитанника "Порту" Рикарду Алвеша

Состав новичка РПЛ "Оренбурга" пополнил бывший полузащитник "Олимпии" Рикарду Алвеш Коэлью.

Рикарду Алвеш – воспитанник "Порту". Он также выступал за "Белененсеш", "Портимоненсе" и бухарестский "Рапид".

В составе "Олимпии" португалец дважды был чемпионом Словении и выиграл кубок страны. Алвеш в прошлом сезоне в 33 играх забил 10 голов.

ФК "Оренбург"
Теги: Оренбург Порту
Сегодня, 14:17
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