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Артем Дзюба поделился мнением о Владимире Путине после личной встречи

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал о церемонии награждения сборной России в Кремле.

"Церемония награждения была очень волнительна. Но через некоторое время я привык этой атмосфере, и стало даже прикольно. Мне очень понравилось.

Была неформальная обстановка. Мне очень понравился Владимир Владимирович. Он с хорошим чувством юмора, сам пошутил несколько раз. Все прошло на высшем уровне. Даже не в плане организации, а в душевном плане.

Приятная встреча была", - сказал Дзюба.

РФС
Теги: Дзюба Путин
Сегодня, 14:48
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(12)
№12 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:49) #
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online

а как в.в. ....над народом шутит....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№11 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нам его мнение как зайцу стоп сигнал, ворон ворону глаз не выклюнет. ЗМС не зслужено дали не по спортивному принципу, этим блатным змс унизили спортивные достижения и спортсменов, если пути хотел ометить эту команду, дал бы ордена и не было бы обид, так нет надо все против желания людей, так же как с пенсионным возростом,паскудство сплошное и наглое.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№10 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мне очень понравился Владимир Владимирович.

Он вроде не девушка, чтобы нравиться...Хотя...Тебе и Коко нравился
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№9 Написал: Sever8689 Владимир (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюба если бы Путин и мне вручал награду ни за что ,я бы тоже волновался,а вдруг достойным отдадут,чмо оно и в Африке чмо.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: All_my Москва (Сегодня, 15:57) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
а небо все точно такое же, как если бы ты не продался


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№7 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 15:37) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Тут даже сравнивать нечего. Один с ярмарки едит, и возможно никогда даже не. А нет чемпионом России, а у второго впереди карьера в хорошем европейском чемпионате.Blessing,
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:33) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хорош отрабатывать за всех, Артём, пусть вон зобнин говорит, он популярнее тебя, и за бугром тоже. А главное, всем интересен.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:08) #
  • -3
  •  (13)

А нассс рать
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 15:07) #
  • 0
  •  (12)

ЗМС, видимо, в партию метит


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 15:02) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Все прошло на высшем уровне.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
все как обычно-шуточки,прибауточки,смехуё*ки....и награждение ни пойми за что......
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:01) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Темка скоро будет рейтинговее САМОЙ БУЗОВОЙ!!!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: PAU (Сегодня, 14:59) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Завтра приказ на Артёма придёт из администрации президента: наградить званием "Заслуженный, заслуженный мастер спорта"
Регистрация: 19.03.2018 [жалоба]
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