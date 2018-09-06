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Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк стал отцом

Основной голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк стал отцом.

Вчера ночью его Супруга Юлия родила дочь.

ФК "Краснодар" поздравил Станислава с этим знаменательным событием.

ФК "Краснодар"
Теги: Крицюк Краснодар
Сегодня, 15:50
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