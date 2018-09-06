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Дмитрий Аленичев: уход Промеса - потеря для чемпионата

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал переход полузащитника Квинси Промеса из "Спартака" в "Севилью".

"Это потеря для красно-белых и всего чемпионата. Квинси - один из лучших легионеров в истории РПЛ наряду с Халком, Акселем Витселем, Вагнером. С одной стороны, жалко, что наш чемпионат лишился яркого футболиста и бомбардира. С другой, он оказался в Испании, где проповедуется зрелищный футбол, который подходит для Промеса. Для него переход будет на пользу, там он сможет демонстрировать свой высокий класс", - цитирует Аленичева РИА.
Теги: Аленичев Промес Спартак
Сегодня, 16:08
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