ЦСКА напомнил о годовщине единственного в истории клуба пента-трика

6 сентября 1990 единственный пента-трик в истории #ЦСКА оформил Валерий Масалитин! Пять голов он забил в ворота волгоградского Ротора. Армейцы выиграли со счётом 7:0 #историяЦСКА pic.twitter.com/Z5c9cQXzXb