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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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ЦСКА напомнил о годовщине единственного в истории клуба пента-трика
ЦСКА напомнил, что ровно 28 лет назад, 6 сентября 1990 года, был оформлен единственный пента-трик в истории клуба.
Автором пяти мячей стал Валерий Масалитин - он отличился в матче с "Ротором". Та встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу армейцев.
Автором пяти мячей стал Валерий Масалитин - он отличился в матче с "Ротором". Та встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу армейцев.
6 сентября 1990 единственный пента-трик в истории #ЦСКА оформил Валерий Масалитин! Пять голов он забил в ворота волгоградского Ротора. Армейцы выиграли со счётом 7:0 #историяЦСКА pic.twitter.com/Z5c9cQXzXb— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 6, 2018
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