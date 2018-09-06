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ЦСКА напомнил о годовщине единственного в истории клуба пента-трика

ЦСКА напомнил, что ровно 28 лет назад, 6 сентября 1990 года, был оформлен единственный пента-трик в истории клуба.

Автором пяти мячей стал Валерий Масалитин - он отличился в матче с "Ротором". Та встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу армейцев.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 17:00
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№2 Написал: Thriller (Сегодня, 17:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
Батька,
Какие-то греки вас с Залупишем из квалификации ЛЧ выпнули)))

Батька,
Кстати, Федя Чалов забивал пять молодёжке спартака stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 17:05) #
  • -7
  •  (9)

Зе Луиш в 2016 году грекам каким то забивал пятеру на сборах smile 9-0 вроде в итоге выиграли !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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