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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Тюмень" и ЦСКА сыграют в Кубке России 10 октября
Пресс-служба ФНЛ опубликовала даты проведения матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России с участием клубов первого дивизиона.
Поединки пройдут 26 и 27 сентября.
Первенство России на этой стадии представляют семь команд. С 1/16 финала в борьбу вступают клубы премьер-лиги, которым предстоит играть в гостях.
Отметим, что матч "Тюмень" – ЦСКА (по взаимной договоренности команд) будет сыгран 10 октября – на следующий день, 11 октября, сборная России в рамках Лиги наций в Калининграде примет Швецию.
26 сентября, среда:
Химки – Рубин
Балтика – Локомотив
Нижний Новгород – Уфа
СКА-Хабаровск – Ахмат
27 сентября, четверг:
Авангард – Краснодар
Тамбов – Крылья Советов
10 октября, среда:
Тюмень – ЦСКА
Поединки пройдут 26 и 27 сентября.
Первенство России на этой стадии представляют семь команд. С 1/16 финала в борьбу вступают клубы премьер-лиги, которым предстоит играть в гостях.
Отметим, что матч "Тюмень" – ЦСКА (по взаимной договоренности команд) будет сыгран 10 октября – на следующий день, 11 октября, сборная России в рамках Лиги наций в Калининграде примет Швецию.
26 сентября, среда:
Химки – Рубин
Балтика – Локомотив
Нижний Новгород – Уфа
СКА-Хабаровск – Ахмат
27 сентября, четверг:
Авангард – Краснодар
Тамбов – Крылья Советов
10 октября, среда:
Тюмень – ЦСКА
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