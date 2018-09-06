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"Зенит" представит Маркизио 9 сентября

"Зенит" представит нового футболиста команды полузащитника Клаудио Маркизио 9 сентября на стадионе "Санкт-Петербург".

Итальянец присоединился к петербургскому клубу 3 сентября, подписав двухлетний контракт.

ФК "Зенит"
Теги: Маркизио Зенит
Вчера, 22:18
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5
(1)
№5 Написал: yuri спб (Вчера, 23:31) #
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online

Цитата: Антуан Грейцман
Бонусы с перехода - агенту

Какому агенту ? Он сам свободный агент., посредники не нужны. В любом случае не дороже Педро из СМ , который на банке отсидел год. Дон Маркизио сидеть не будет на лавке , можно не сомневаться.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Вчера, 22:48) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Frankenstein
дать конвертик,а написать что даром или за 3 копейки достался

Вроде, он не за конвертик. Ему большую зарплату платить будут. Более убедительную, чем за переход свободного агента в конвертик кладут. Тем более, как минимум до 34 лет.

Бонусы с перехода - агенту, хорошие деньги плюс перспектива продления - игроку, выгода - клубу, дешевле же, чем покупать. А нам, будем верить - удовольствие от игры хорошего футболиста.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 22:41) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Цитата: vermis_64
Достался задаром.

даром в бане угаром)Есть такая штука,как бонус за подписание контракта,в общем как любят в зените,дать конвертик,а написать что даром или за 3 копейки достался


Да и по куй. В конвертике или в баночке. Заиграет - буду рад.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:36) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Достался задаром.

даром в бане угаром)Есть такая штука,как бонус за подписание контракта,в общем как любят в зените,дать конвертик,а написать что даром или за 3 копейки достался
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 22:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Достался задаром. Для нашего чемпа может проканать. Посмотрим.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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