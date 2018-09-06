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Геннадий Орлов: Дзюба правильно сделал, что не уехал в Англию

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий "Зенита" Артём Дзюба принял правильное решение, не сменив клуб в летнее трансферное окно.

"А куда Дзюбе уезжать? Ему исполнилось 30 лет, и здесь его любят. Его приглашали два-три клуба из Англии, но там зарплата не такая высокая и налог с зарплаты не 13 процентов. Если туда переходить, надо себя доказывать — там же другие герои. Дзюба правильно сделал, что не пошёл туда. Ему это не надо, у него здесь хорошая слава. Вот Головин поступил правильно. В 22-23 года или около того надо ехать за границу, чтобы обучиться футболу, а в 30 лет уже сложно чему-то научиться", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Дзюба
Вчера, 22:43
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№1 Написал: Fen (Вчера, 23:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
Мне казалось, что как раз Дзюба-то всеми силами рвался АПЛ, вроде ж агент подвел.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
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