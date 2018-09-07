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Геннадий Орлов: "Зенит" принял решение по Маркизио во время матча со "Спартаком"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал об обстоятельствах перехода полузащитника Клаудио Маркизио в "Зенит".

"Именно во время матча со "Спартаком" решилась судьба приглашения Маркизио в "Зенит". Большое руководство клуба определилось: да, надо брать, потому что не хватает связующего игрока в центре поля. К сожалению, Нобоа надолго выбыл, и Семак сказал руководству, что хорошо бы получить Маркизио. С Клаудио давно велись переговоры, он был на связи, хотел перейти в "Зенит", но всё думали, есть ли смысл приглашать за немалые деньги футболиста, которому 32 года.

Сразу хочу отметить важный момент: Семак как футболист пришёл в "Зенит", когда ему было 34 года. Он играл на той же позиции, на которой будет играть Маркизио. Конечно, мы общаемся с Сергеем Богдановичем. Я начал говорить с ним о форме Маркизио, о его серьёзной травме, из-за которой он долго не играл в "Ювентусе". Но Семак мне сказал: "Это же профессионал на сто процентов, и он себя обязательно подготовит". Он играет в умный футбол, а "Зениту" этого как раз не хватает", — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Маркизио Зенит
Сегодня, 01:17
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№1 Написал: Apant1 (Сегодня, 01:52) #
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Цитата: Он играет в умный футбол, а "Зениту" этого как раз не хватает. Цитата: Деньги у нас есть, у нас ума нет ( Трое из Простоквашино)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
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