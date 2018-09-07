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Хорен Байрамян признан лучшим игроком "Рубина" в июле-августе

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян признан лучшим игроком клуба в июле-августе, сообщает пресс-служба казанской команды.

В голосовании болельщиков казанской команды 26-летний хавбек набрал 23,7% голосов, опередив Сердара Азмуна (21,6%, 2-е место) и Дмитрия Полоза (19,4%, 3-е место).

Байрамян, находящийся в "Рубине" в аренде, на старте сезона-2018/19 сыграл в четырех матчах РПЛ и забил один мяч
Теги: Рубин Байрамян
Сегодня, 08:21
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