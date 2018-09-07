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Спорт-общество "Динамо" продает свою штаб квартиру в центре Москвы общей площадью более 14 тыс м2

Здание ВФСО "Динамо" на Лесной улице в центре Москвы выставлено на продажу.

Общество переезжает в комплекс "Водный" на севере столицы.

В июне уже были попытки продать объект за 3,3 миллиарда рублей, но покупателей не нашлось. В июле цена была снижена до 2,96 миллиарда рублей, но снова ни одной заявки не было получено.

Теперь объект площадью почти 14 тысяч квадратных метров планируют продать в ходе публичного предложения. Заявки принимаются до конца ноября.

Ведомости
Теги: Динамо
Сегодня, 09:49
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№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 09:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Обнищали, стадион не достроен уже 15 лет, не в состоянии содержать здание ВФСО на Лесной улице. И сказать тут нечего.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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