Спорт-общество "Динамо" продает свою штаб квартиру в центре Москвы общей площадью более 14 тыс м2

Здание ВФСО "Динамо" на Лесной улице в центре Москвы выставлено на продажу.Общество переезжает в комплекс "Водный" на севере столицы.В июне уже были попытки продать объект за 3,3 миллиарда рублей, но покупателей не нашлось. В июле цена была снижена до 2,96 миллиарда рублей, но снова ни одной заявки не было получено.Теперь объект площадью почти 14 тысяч квадратных метров планируют продать в ходе публичного предложения. Заявки принимаются до конца ноября.