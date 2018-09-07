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Хердур Магнуссон: на меня оказывалось серьезное давление, чтобы летом я перешел в "Ростов"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал, что его соотечественники из "Ростова" оказывали на него давление для перехода в их команду.

"После того как зимой сорвался мой переход в "Ростов", Сигурдссон, Ингасон и Сигурдарсон очень сильно огорчились .

Они серьезно давили на меня этим летом, когда меня вел ЦСКА: "В "Ростове" ты будешь играть регулярно, а там — еще не факт. Да и рядом с нами комфортнее". Но я выбрал ЦСКА и не жалею.

ЦСКА — клуб совсем другого уровня", — сказал Магнуссон.

Sport24
Теги: Магнуссон ЦСКА Ростов
Сегодня, 11:36
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(8)
№8 Написал: Поло (Сегодня, 13:47) #
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online

Джонни,
Обожаю людей, гордящихся чужими заслугами))

"Сам я Джоли не трахал, но Брд Пит ее таааааак порол, таааак порол!!! smile "
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№7 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:37) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Кепончег УЕФА
Свали уже в историю, а...

Знатно драли вас неоднократно, есть что вспомнить.


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:36) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Джонни,
Свали уже в историю, а...


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№5 Написал: CSKA_Best (Сегодня, 13:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ты не пожалеешь
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 13:01) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Джонни
Ну да, а спартак - пичинен и это по результатам 6 туров, исходя из Вашей логики.

глохни,Урожай laughing
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:47) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Джонни
и это по результатам 6 туров

Даже так, всё равно в еврокубках stuck_out_tongue
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:43) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Батька
Ну да уровень другой ростов в тройке .... цска - мимо еврокубков !!

Ну да, а спартак - пичинен и это по результатам 6 туров, исходя из Вашей логики.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 11:39) #
  • -12
  •  (24)

Ну да уровень другой ростов в тройке .... цска - мимо еврокубков !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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