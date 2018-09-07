Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:51
Канчельскис: давайте отойдем уже от похмелья и будем трезво оценивать результаты и игру сборной (1)
Канчельскис: давайте отойдем уже от похмелья и будем трезво оценивать результаты и игру сборной (1)
12:56
Такума Нисимура: переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере. Хочу помочь команде бороться за самые высокие места (1)
Такума Нисимура: переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере. Хочу помочь команде бороться за самые высокие места (1)
11:36
Хердур Магнуссон: на меня оказывалось серьезное давление, чтобы летом я перешел в "Ростов" (8)
Хердур Магнуссон: на меня оказывалось серьезное давление, чтобы летом я перешел в "Ростов" (8)
10:56
Хердур Магнуссон: зимой я фактически уже был игроком "Ростова", но переход неожиданно сорвался (3)
Хердур Магнуссон: зимой я фактически уже был игроком "Ростова", но переход неожиданно сорвался (3)
10:07
Р. Билялетдинов: Лига наций даcт возможность сборной России поэкспериментировать с составом (2)
Р. Билялетдинов: Лига наций даcт возможность сборной России поэкспериментировать с составом (2)
09:49
Спорт-общество "Динамо" продает свою штаб квартиру в центре Москвы общей площадью более 14 тыс м2 (1)
Спорт-общество "Динамо" продает свою штаб квартиру в центре Москвы общей площадью более 14 тыс м2 (1)
09:19
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (9)
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (9)
08:37
Во вчерашнем матче с чехами впервые за 10 лет в составе сборной Украины не было ни одного игрока киевского "Динамо" (2)
Во вчерашнем матче с чехами впервые за 10 лет в составе сборной Украины не было ни одного игрока киевского "Динамо" (2)
08:32
Самуэль Жиго приступил реабилитации (3)
Самуэль Жиго приступил реабилитации (3)
Вчера, 23:49
Португалия сыграла вничью с Хорватией
Португалия сыграла вничью с Хорватией
Вчера, 23:38
Евгений Бушманов: после ЧМ-2018 большая группа игроков молодежной сборной стабильно играет в РПЛ
Евгений Бушманов: после ЧМ-2018 большая группа игроков молодежной сборной стабильно играет в РПЛ
Вчера, 23:16
Антонио Рюдигер шипами бутс поцарапал шею Павару (фото) (4)
Антонио Рюдигер шипами бутс поцарапал шею Павару (фото) (4)
Вчера, 23:05
Мирча Луческу: вряд ли фанаты "Зенита" по мне соскучились (8)
Мирча Луческу: вряд ли фанаты "Зенита" по мне соскучились (8)
Вчера, 22:43
Геннадий Орлов: Дзюба правильно сделал, что не уехал в Англию (4)
Геннадий Орлов: Дзюба правильно сделал, что не уехал в Англию (4)
Вчера, 22:34
Общее число продаж игр серии FIFA превысило 260 миллионов копий (1)
Общее число продаж игр серии FIFA превысило 260 миллионов копий (1)
Вчера, 22:29
Ольга Смородская: если с Фернандешем продлят соглашение, он вообще перестанет играть (5)
Ольга Смородская: если с Фернандешем продлят соглашение, он вообще перестанет играть (5)
Вчера, 22:18
"Зенит" представит Маркизио 9 сентября (5)
"Зенит" представит Маркизио 9 сентября (5)
Вчера, 21:48
Ольга Смородская: "Локомотив" обязан выйти из группы
Ольга Смородская: "Локомотив" обязан выйти из группы
Вчера, 21:15
Владимир Габулов покинет "Брюгге" (1)
Владимир Габулов покинет "Брюгге" (1)
Хердур Магнуссон: на меня оказывалось серьезное давление, чтобы летом я перешел в "Ростов"
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал, что его соотечественники из "Ростова" оказывали на него давление для перехода в их команду.
"После того как зимой сорвался мой переход в "Ростов", Сигурдссон, Ингасон и Сигурдарсон очень сильно огорчились .
Они серьезно давили на меня этим летом, когда меня вел ЦСКА: "В "Ростове" ты будешь играть регулярно, а там — еще не факт. Да и рядом с нами комфортнее". Но я выбрал ЦСКА и не жалею.
ЦСКА — клуб совсем другого уровня", — сказал Магнуссон.
Sport24
"После того как зимой сорвался мой переход в "Ростов", Сигурдссон, Ингасон и Сигурдарсон очень сильно огорчились .
Они серьезно давили на меня этим летом, когда меня вел ЦСКА: "В "Ростове" ты будешь играть регулярно, а там — еще не факт. Да и рядом с нами комфортнее". Но я выбрал ЦСКА и не жалею.
ЦСКА — клуб совсем другого уровня", — сказал Магнуссон.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.