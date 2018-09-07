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В руководящем составе "Локомотива" произошли изменения

В руководстве московского "Локомотива" произошли кадровые перестановки.

Клуб покинули глава департамента маркетинга и коммуникаций Алексей Смертин и руководитель направления производства контента Павел Кидисюк.

Оба сотрудника решили перейти на работу в другие организации. Ранее "Локомотив" лишился пресс-атташе команды Андрея Бодрова.

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Теги: Локомотив
Сегодня, 12:29
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