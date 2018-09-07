В руководящем составе "Локомотива" произошли изменения

В руководстве московского "Локомотива" произошли кадровые перестановки.Клуб покинули глава департамента маркетинга и коммуникаций Алексей Смертин и руководитель направления производства контента Павел Кидисюк.Оба сотрудника решили перейти на работу в другие организации. Ранее "Локомотив" лишился пресс-атташе команды Андрея Бодрова.