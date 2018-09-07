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Такума Нисимура: переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере. Хочу помочь команде бороться за самые высокие места

Новичок ЦСКА Такума Нисимура поделился мнением о своем переходе в московский клуб из "Вегалта Сендай".

"Я очень рад и счастлив быть здесь. Я хотел выйти на новый уровень, поэтому переход в ЦСКА – важнейший шаг в моей карьере. Нет сомнений, что я поступил правильно.

ЦСКА постоянно участвует в Лиге чемпионов, это великий клуб. Самое важное – выигрывать титул каждый год, чтобы выступать в этом турнире. Я уже понял, что это наша главная задача. Нам по силам бороться за первое место. Хочу помочь команде в этом", – сказал Нисимура клубному ютуб-каналу.
Теги: ЦСКА Нисимура
Сегодня, 12:56
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№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 13:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
Хорошо сказал,молодец.Коротко и по существу.Не сравнить с заученными как под копирку монологами спартаковских новичков,талдычащих о мифическом духе и не менее мифическом величии их клуба. joy joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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