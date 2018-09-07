"Зенит" представил необычную форму на товарищеский матч против команды Аршавина (фото)

"Зенит" представил форму, в которой игроки клуба проведут товарищеский матч с казахстанским "Кайратом".Клуб из Петербурга впервые в истории сыграет в фиолетовой форме.Товарищеская встреча между "Зенитом" и "Кайратом" состоится 9 сентября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало — в 18:00 по московскому времени.