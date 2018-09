"Зенит" представил необычную форму на товарищеский матч против команды Аршавина (фото)

View this post on Instagram

В воскресенье «Зенит» впервые сыграет в фиолетовой форме ? Команда Сергея Семака выйдет на товарищеский матч против «Кайрата» в резервном комплекте экипировки. Вдохновением для формы Nike послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи. Приобрести форму можно на shop.fc-zenit.ru и в клубных магазинах в городе #ЗенитКайрат