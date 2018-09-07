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"Зенит" представил необычную форму на товарищеский матч против команды Аршавина (фото)

"Зенит" представил форму, в которой игроки клуба проведут товарищеский матч с казахстанским "Кайратом".

Клуб из Петербурга впервые в истории сыграет в фиолетовой форме.

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В воскресенье «Зенит» впервые сыграет в фиолетовой форме ? Команда Сергея Семака выйдет на товарищеский матч против «Кайрата» в резервном комплекте экипировки. Вдохновением для формы Nike послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи. Приобрести форму можно на shop.fc-zenit.ru и в клубных магазинах в городе #ЗенитКайрат

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Товарищеская встреча между "Зенитом" и "Кайратом" состоится 9 сентября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало — в 18:00 по московскому времени.
Теги: Зенит Кайрат
Сегодня, 14:21
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(1)
№8 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 16:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну наконец-то! Только лучше бы на официалки её использовали.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№7 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 15:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Отличная форма.А то белая надоела.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№6 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 15:35) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
А круто смотрится, а вот как оно будет по телевизионной картинке?
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Фиорентина.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
№4 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 14:48) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
круто!


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
А чего.... А ничего так, красиво


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:30) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
relieved

heart_eyes

kissing_heart


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Иваныч басмач конкретный!)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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