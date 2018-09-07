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Лондонский "Арсенал" предлагал "Уфе" 500 тыс фунтов за 18-летнего защитника

По информации башкирского издания RBtoday.ru, лондонский "Арсенал" предлагал "Уфе" за 18-летнего защитника Игоря Дивеева 500 тысяч фунтов, но руководство уфимского клуба отвергло это предложение.

Интерес к Дивееву у "Арсенала" появился после его игры на турнире COTIF в составе юниорской сборной России. После этого футболист дебютировал в РПЛ.

RBtoday.ru
Теги: Уфа Арсенал Дивеев
Сегодня, 14:56
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(3)
№5 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 15:39) #
  • -1
  •  (1)

«Но недаром клуб «Фиорентина» предлагал мильон за Бышевца»(с)


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 15:28) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
Ждём предложения от зенита в 15млн

На куй... В спартачок. Федун за 2,5 ляма купит зимой.
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:23) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждём предложения от зенита в 15млн


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
в Вулверхэмптон потом как Зинченко )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 15:07) #
  • 0
  •  (4)

за 500 купят, 2 игры в основе, потом обратно в Россию за 15
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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