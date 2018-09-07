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Бухаров организует вечеринку для юных футболистов, Нигматуллин выступит диджеем

Нападающий казанского "Рубина" Александр Бухаров стал одним из спонсоров финального турнира международного фестиваля ДФЛ "Большие звёзды светят малым".

Футболист сам организует для финалистов на городской площади Анапы представление "Ну, ты и артист", на котором сами юные игроки будут петь и танцевать. Гвоздем вечера станет дискотека. В качестве диджея выступит экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. Специальными гостями дискотеки станут юные футболисты КАМАЗа.

Турнир пройдет с 12 по 19 сентября в Витязево.

ДФЛ
Теги: Бухаров Нигматуллин
Сегодня, 15:51
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